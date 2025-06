Visite d’Ane Apurna Ane Apurna Saugnac-et-Cambran 3 juillet 2025 09:30

Landes

Visite d’Ane Apurna Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux Saugnac-et-Cambran Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 09:30:00

fin : 2025-07-03 10:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Découvrez la Maison Ane Apurna un lieu unique où vous pourrez rencontrer nos ânes des Pyrénées, participer à des ateliers et profiter de balades en pleine nature. Venez vivre une expérience apaisante et respectueuse de la nature. Réservez votre visite gratuite dès maintenant !

Découvrez la Maison Ane Apurna un lieu unique dédié à la préservation des ânes des Pyrénées et à la fabrication de cosmétiques sains à base de lait d’ânesse. Venez vivre une expérience apaisante et respectueuse de la nature. Réservez votre visite gratuite dès maintenant ! .

Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux

Saugnac-et-Cambran 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 68 80 26

English : Visite d’Ane Apurna

Discover the Maison Ane Apurna: a unique place where you can meet our Pyrenean donkeys, take part in workshops and enjoy nature walks. Come and enjoy a soothing, nature-friendly experience. Book your free visit now!

German : Visite d’Ane Apurna

Entdecken Sie das Maison Ane Apurna: ein einzigartiger Ort, an dem Sie unsere Pyrenäen-Esel treffen, an Workshops teilnehmen und Spaziergänge in der Natur genießen können. Erleben Sie eine beruhigende Erfahrung, bei der die Natur respektiert wird. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Besuch!

Italiano :

Scoprite la Maison Ane Apurna: un luogo unico dove potrete incontrare i nostri asini pirenaici, partecipare a laboratori e fare passeggiate nella natura. Venite a vivere un’esperienza rilassante nel rispetto della natura. Prenotate subito la vostra visita gratuita!

Espanol : Visite d’Ane Apurna

Descubra la Maison Ane Apurna: un lugar único donde podrá conocer a nuestros burros pirenaicos, participar en talleres y disfrutar de paseos por la naturaleza. Venga y disfrute de una experiencia relajante y respetuosa con la naturaleza. ¡Reserve ya su visita gratuita!

L’événement Visite d’Ane Apurna Saugnac-et-Cambran a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Grand Dax