Visite d’Ane Apurna Ane Apurna Saugnac-et-Cambran
Visite d’Ane Apurna Ane Apurna Saugnac-et-Cambran dimanche 22 février 2026.
Visite d’Ane Apurna
Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux Saugnac-et-Cambran Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Découvrez la Maison Ane Apurna un lieu unique dédié à la préservation des ânes des Pyrénées et à la fabrication de cosmétiques sains à base de lait d’ânesse. Venez vivre une expérience apaisante et respectueuse de la nature. Réservez votre visite gratuite dès maintenant ! .
Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux Saugnac-et-Cambran 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 68 80 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite d’Ane Apurna
L’événement Visite d’Ane Apurna Saugnac-et-Cambran a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Grand Dax