Visite d’Ane Apurna Ane Apurna Saugnac-et-Cambran

Visite d’Ane Apurna

Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux Saugnac-et-Cambran Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez la Maison Ane Apurna un lieu unique dédié à la préservation des ânes des Pyrénées et à la fabrication de cosmétiques sains à base de lait d’ânesse. Venez vivre une expérience apaisante et respectueuse de la nature. Réservez votre visite gratuite dès maintenant ! .

Ane Apurna 680 bis Route de Portedijeaux Saugnac-et-Cambran 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 68 80 26

