Visite dans le cadre de la semaine Agroalimentaire: Compagnie des fromages et RichesMonts Pacé – Agence ALENCON Pacé Jeudi 6 novembre, 10h30 Orne

Vous êtes intéressés par le domaine de l’agroalimentaire? Venez visiter l’entreprise La compagnie des fromages et RichesMonts. Vous pourrez voir la ligne de production et rencontrer l’employeur. C’est aussi une occasion de mieux comprendre les différentes étapes de la fabrication du fromage. Des postes sont à pourvoir en production et maintenance. L’inscription est obligatoire.

Accueil pour l’employeur Film sur l’histoire de l’entreprise Visite de la ligne de production Echanges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513911

Pacé – Agence ALENCON 61250 Pacé Pacé 61250 Orne