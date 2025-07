Visite dans les coulisses de Lapalisse et son exposition d’art contemporain Office de tourisme Pays de Lapalisse Lapalisse

Visite dans les coulisses de Lapalisse et son exposition d’art contemporain

Direction les ruelles de la ville pour découvrir ses incontournables, rencontrer des personnages et écouter quelques anecdotes. Puis, direction le parc du château pour une présentation de son architecture et des oeuvres extérieures contemporaines.

Office de tourisme Pays de Lapalisse 9 place Charles Bécaud Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com

English : A behind-the-scenes look at Lapalisse and its contemporary art exhibition

Follow the narrow streets of the town to discover its must-sees, meet some of its characters and listen to a few anecdotes. Then off to the château grounds for a presentation of its architecture and contemporary outdoor works.

German :

Gehen Sie in die Gassen der Stadt, um die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten zu entdecken, Persönlichkeiten zu treffen und einigen Anekdoten zu lauschen. Dann geht es weiter zum Schlosspark, wo Ihnen die Architektur des Schlosses und die zeitgenössischen Werke im Außenbereich vorgestellt werden.

Italiano :

Seguite le stradine della città per scoprire i suoi luoghi imperdibili, incontrare alcuni personaggi e ascoltare qualche aneddoto. Poi si va nel parco del castello per una presentazione dell’architettura e delle opere esterne contemporanee.

Espanol :

Recorra las callejuelas de la ciudad para descubrir sus lugares imprescindibles, conocer a algunos de sus personajes y escuchar algunas anécdotas. A continuación, nos dirigiremos al recinto del castillo para asistir a una presentación de su arquitectura y de sus obras contemporáneas al aire libre.

