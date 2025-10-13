[VISITE]- Dans les coulisses de l’Opéra de Rennes Opéra de Rennes Rennes

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Découvrez les coulisses de l’Opéra de Rennes

Une visite guidée de l’envers du décors de l’Opéra de Rennes, vous est proposée par notre partenaire.

Accompagnés par un agent de l’Opéra de Rennes, visitez les salles de spectacles et les coulisses de ce lieu emblématique de la culture rennaise, construit depuis près de 200 ans ! Découvrez son histoire, ses anecdotes, sa programmation et peut-être aurez vous la chance de vivre l’expérience unique de monter sur la scène de ce joyau culturel et de vous prendre, le temps de quelques secondes, pour un ténor.

**Infos pratiques :**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > Réservation en ligne **avant le jeudi 9 octobre**

* > **/!\ Visite en français !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T20:00:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-dans-les-coulisses-de-lopera-de-rennes-1622501629049

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine