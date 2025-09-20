Visite dans les magasins de conservation Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

10 personnes maximum. Réservé au public sourd signeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite des magasins patrimoniaux de la médiathèque en LSF, interprétée par l’ADIS.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – rez-de-chaussée

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 04 16 c.garrioud@mairie-chambery.fr La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l'origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d'ouverture.

