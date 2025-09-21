Visite dansée : Corps et architecture… une question d’équilibre ! Hémicycle du duc d’Aumale Chantilly

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Danse et architecture, deux techniques, deux arts apparemment éloignés… mais si finalement elles avaient des points communs ? des points de rencontre ? des histoires à partager ? Entre danse contemporaine et découverte du patrimoine bâti, la conférencière Patricia Feugey et le chorégraphe, danseur, Roberto Vidal vous entraînent dans une expérience inédite, inclusive. Oubliez vos appréhensions et vos complexes et laissez-vous guider dans une déambulation sensible et participative, mettant en tension l’histoire avec la danse et le corps.

La visite se poursuit par la performance « Bastos » réalisée par le chorégraphe.

Vêtements et chaussures confortables recommandés, accessible à tout type de public.

Hémicycle du duc d'Aumale Chantilly 19 rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Roberto Vidal