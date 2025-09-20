Visite dansée de la Piscine d’en Face La piscine d’en face Sainte-Geneviève-des-Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Si vous aimez l’architecture singulière et la danse, cette visite est pour vous ! Les espaces originaux de La Piscine d’en Face seront mis en valeur par la présence et les mouvements des danseuses de Micro-Sens, qui occuperont les bassins, les coursives et même les coins les plus insoupçonnés pour vous permettre de voir les lieux de manière sensible et vivante. Une visite pleine de surprises, qui devient un spectacle en déambulation.

Une exposition dans une cabine de la Piscine d’en Face permettra d’appréhender ce lieu au travers du regard porté par les enfants de la Maison des Réussites Educatives et les publics de Culture du Cœur à l’occasion des ateliers estivaux (balades sonores et ateliers d’écriture). Un abécédaire de la ville, créé par les écoles Lainé et Gagarine, apportera une vision encore différente de la ville. Saurez-vous retrouver où ont été prises les photos ?

La piscine d’en face 14 rue léo lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France 01 70 58 96 41 https://piscinedenface.fr/ [{« type »: « email », « value »: « aurore-garnier@sgdb91.com »}] Partons à la découverte de l’histoire de celle que l’on appelle désormais La Piscine d’en face.

Pour certains, elle reste leur piscine, celle de leur enfance, où l’on a appris à nager, où leurs enfants ont découvert le plaisir de l’eau. Nous allons ensemble partager des souvenirs et surtout donner l’envie d’échanger avec ceux qui aujourd’hui investissent ce lieu. Présence de parking

