Visite dansée Dimanche sans fin Le Centre Pompidou-Metz Metz

Visite dansée Dimanche sans fin

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

En écho à l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Aurélie Gandit invite les visiteurs à redécouvrir les chefs-d’œuvre présentés.

La chorégraphe et danseuse sollicite son corps pour inventer de nouveaux chemins d’accès aux œuvres. Art de l’instant par excellence, dont l’écriture se métamorphose et se redéploie devant chaque toile et chaque sculpture, la danse rappelle à chacun que la rencontre avec l’histoire de l’art se fait toujours au présent.Adultes

English :

Echoing the exhibition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou Collection, Aurélie Gandit invites visitors to rediscover the masterpieces on display.

The choreographer and dancer uses her body to invent new ways of accessing the works. Dance is an art of the moment par excellence, whose writing metamorphoses and redeploys itself in front of each canvas and sculpture, reminding us that the encounter with art history is always in the present.

