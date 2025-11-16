Visite dansée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris

Visite dansée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris dimanche 16 novembre 2025.

Les visites dansées revisitent l’expérience muséale et proposent aux parents, grands-parents… et enfants de partager un moment artistique, culturel et ludique autour d’une exposition. Menée par la chorégraphe Yéhoudit Cohen de la Compagnie Mineola, la visite consiste en des improvisations guidées ainsi que des jeux dansés permettant de laisser émerger une relation nouvelle entre adultes et enfants, et plus largement de vivre une expérience commune et partagée par tous.

Les visites dansées en famille offrent une nouvelle expérience de visite pour dialoguer avec les œuvres exposées par le biais de jeux chorégraphiés.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

payant

Tarifs :

Adulte : 15 € | Enfant : 5 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/en-famille/visites-dansees-en-famille/ +33144787500 info@mep-fr.org