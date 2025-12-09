Visite dansée impromptue du Musée de la Bande Dessinée Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Visite dansée impromptue du Musée de la Bande Dessinée

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Le Musée organise, avec le CSCS CAJ la Grand Font, des visites dansées autour des expositions. Découvrez les œuvres du Musée à travers une approche inédite, mélangeant médiation et spectacle dansé. Les visites seront suivies d’un temps convivial.

.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

In collaboration with the CSCS CAJ la Grand Font, the Museum organizes dance visits around its exhibitions. Discover the Museum’s works through an original approach, combining mediation and dance performance. The visits will be followed by a convivial time.

L’événement Visite dansée impromptue du Musée de la Bande Dessinée Angoulême a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême