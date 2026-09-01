Visite Dansée Le Centre Pompidou-Metz Metz
dimanche 20 septembre 2026 · Le Centre Pompidou-Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Visite Dansée
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 00:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20 2026-11-15
En écho à l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Aurélie Gandit invite les visiteurs à redécouvrir les chefs-d’oeuvre présentés.
La chorégraphe et danseuse sollicite son corps pour inventer de nouveaux chemins d’accès aux oeuvres. Art de l’instant par excellence, dont l’écriture se métamorphose et se redéploie devant chaque toile et chaque sculpture, la danse rappelle à chacun que la rencontre avec l’histoire de l’art se fait toujours au présent.Tout public
20 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est
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English :
In conjunction with the exhibition *Endless Sunday: Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou Collection*, Aurélie Gandit invites visitors to rediscover the masterpieces on display.
The choreographer and dancer uses her body to invent new ways of engaging with the works. The quintessential art of the moment—whose language transforms and unfolds anew before each canvas and each sculpture—dance reminds everyone that the encounter with art history always takes place in the present.
L’événement Visite Dansée Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ
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