Visite Dansée Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Visite Dansée

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 00:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20 2026-11-15

En écho à l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou, Aurélie Gandit invite les visiteurs à redécouvrir les chefs-d’oeuvre présentés.

La chorégraphe et danseuse sollicite son corps pour inventer de nouveaux chemins d’accès aux oeuvres. Art de l’instant par excellence, dont l’écriture se métamorphose et se redéploie devant chaque toile et chaque sculpture, la danse rappelle à chacun que la rencontre avec l’histoire de l’art se fait toujours au présent.Tout public

20 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

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English :

In conjunction with the exhibition *Endless Sunday: Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou Collection*, Aurélie Gandit invites visitors to rediscover the masterpieces on display.

The choreographer and dancer uses her body to invent new ways of engaging with the works. The quintessential art of the moment—whose language transforms and unfolds anew before each canvas and each sculpture—dance reminds everyone that the encounter with art history always takes place in the present.

L’événement Visite Dansée Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ