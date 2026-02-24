Visite dansée Musée Royan

Visite dansée

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-23

Inspirée par l’exposition de photographies en noir et blanc de M. Lartigue, la compagnie ARTCAD vous propose une nouvelle visite dansée au musée de Royan.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by the exhibition of black-and-white photographs by M. Lartigue, the ARTCAD company offers a new dance tour of the Musée de Royan.

L’événement Visite dansée Royan a été mis à jour le 2026-02-24 par Mairie de Royan