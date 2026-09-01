Visite dansée Traverser la nuit Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite dansée Traverser la nuit

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La compagnie de danse Amsol et le musée Anne-de-Beaujeu s’associent pour proposer une visite dansée de l’exposition Imaginer la nuit.

.

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amsol dance company and the Anne-de-Beaujeu Museum are teaming up to offer a guided tour of the exhibition “Imagining the Night.”

L’événement Visite dansée Traverser la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région