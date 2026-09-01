Visite dansée Traverser la nuit Place du Colonel Laussedat Moulins
vendredi 18 septembre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite dansée Traverser la nuit
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La compagnie de danse Amsol et le musée Anne-de-Beaujeu s’associent pour proposer une visite dansée de l’exposition Imaginer la nuit.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
The Amsol dance company and the Anne-de-Beaujeu Museum are teaming up to offer a guided tour of the exhibition “Imagining the Night.”
L’événement Visite dansée Traverser la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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