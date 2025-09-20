Visite d’architecture: « À la (re)découverte des abattoirs » Forum d’Urbanisme et d’Architecture Nice

Nombre limité de places

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

À la (re)découverte des abattoirs

Les anciens abattoirs de Nice ont été le témoignage d’une architecture industrielle singulière, mobilisant les technologies les plus avant-gardistes dans leur conception comme dans leur fonctionnement. Ce patrimoine est aujourd’hui le lieu de nouvelles pratiques culturelles dont ce parcours permettra d’entrevoir les coulisses.

Forum d'Urbanisme et d'Architecture 89, Route de Turin, 06300 Nice

Il est un acteur pédagogique engagé.

Que ce soit dans le cadre scolaire (par des actions menées tout au long de l’année en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale) ou hors du cadre scolaire (par diverses actions pour le jeune public), le Forum d’Urbanisme et d’Architecture œuvre à faire des enfants d’aujourd’hui des citoyens avertis de demain, engagés dans la qualité de leur ville.

Trois échelles de rayonnement

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture est tout d’abord un acteur niçois, tourné vers les professionnels de l’acte de construire autant que vers le grand public.

Il est également un acteur national, reconnu au sein d’un réseau d’institutions homologues de promotion et de diffusion de la culture architecturale et urbaine, avec lesquelles il développe des partenariats fructueux.

Enfin, il est ouvert à l’international, par l’accueil de conférenciers ou d’expositions venant de l’étranger, tout autant que par des collaborations avec des partenaires d’autres pays pour promouvoir et diffuser au-delà de nos frontières cette forme d’exception urbaine qu’a représenté Nice à travers toutes les époques, selon une tradition d’innovation qu’elle poursuit encore avec les outils et les expressions d’aujourd’hui. accès par le 89, route de Turin – Nice (stationnement sur place possible dans la limite des places disponibles) Transports publics : 14 : arrêt Abattoirs 8, 7 : arrêt Pont Vincent Auriol (lignes 7 et 14 en correspondance avec le tramway 1 à la station Vauban) stations Vélobleu : 154, 155

© Archives Nice Côte d’Azur