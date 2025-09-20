Visite d’Architecture urbaine à Beaugrenelle, Paris 15 Quartier – Dalle Beaugrenelle Paris

Visite d’Architecture urbaine à Beaugrenelle, Paris 15 Quartier – Dalle Beaugrenelle Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite d’Architecture urbaine à Beaugrenelle, Paris 15 Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h15, 16h15 Quartier – Dalle Beaugrenelle Paris

Gratuit, Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 20 septembre 2025, des visites guidées et commentées par Christine Hoarau-Beauval vous sont proposées pour découvrir la dalle du Front de Seine Beaugrenelle.

Emblème de l’architecture des années 1970, la dalle de Beaugrenelle offre un paysage unique : 20 tours de grande hauteur aux « tailles de guêpe » érigées sur un vaste espace 100% piéton de 5 hectares et des jardins Labellisés EcoJardin depuis 2016.

Découvrez cette ville dans la ville pour mieux comprendre l’architecture expérimentale et exceptionnelle de ce quartier au cœur du 15e arrondissement de Paris.

Programme

11h – 1er créneau de visites guidées (1h)

14h – 2e créneau de visites guidées (1h)

15h15 – 3e créneau de visites guidées (1h)

16h15 – Départ pour le dernier créneau de visites guidées de la journée (1h)

Avant et après votre visite, venez profiter des animations sportives, jeu de piste, jeux en bois, maquillage et spectacle de Beaugrenelle en Seine 2025. L’occasion de passer un moment festif et convivial en famille ou entre amis !

Lieu du rendez-vous

Place centrale au niveau de la dalle du Front de Seine Beaugrenelle

Accès par la passerelle située au 70 rue Emeriau, 75015 Paris

Inscription

Réservez votre visite en complétant le formulaire d’inscription.

OU en envoyant un mail à beaugrenelle-en-fete@pariseine.fr

Visite gratuite limitée à 20 participants par visite

Tout public

Quartier – Dalle Beaugrenelle 60-70 rue Emeriau 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0144888415 http://www.parisfrontdeseine.fr https://twitter.com/SemPariSeine;https://twitter.com/_Beaugrenelle;https://www.instagram.com/explore/tags/frontdeseine/;http://www.pariseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/idRfar2st1 »}, {« type »: « email », « value »: « beaugrenelle-en-fete@pariseine.fr »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/idRfar2st1 »}, {« link »: « mailto:beaugrenelle-en-fete@pariseine.fr »}] Espace paysager piéton de 5 ha, sur dalle au-dessus des rues, au cœur du quartier Beaugrenelle, à Paris 15ème. Métro Charles Michels. Station Vélib’ n°15030

Journées européennes du patrimoine 2025

© PariSeine / Emeric Fohlen