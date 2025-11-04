VISITE DARRAIDOU DARRAIDOU SAS Saint-Martin-de-Seignanx

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T16:30:00

Fin : 2025-11-04T09:00:00 – 2025-11-04T16:30:00

Darraidou, PME domiciliée à Saint martin de Seignanx employant 26 collaborateurs. Activité de mécanique, tournageCN, Tournage robotisé,fraisage CN et une activité de découpe Laser, pliage CN, soudure MAG/TIG et soudure robotisée. Nous réalisons des produits à forte valeur ajoutée pour une dizaine de secteurs d’activité.

DARRAIDOU SAS 263 allée coulaou Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

