Visite d’artiste Musée Réattu Musée Réattu Arles

Jeudi 5 février 2026 de 18h30 à 19h30. Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles Bouches-du-Rhône

Une rencontre avec Christine Crozat au musée Réattu.

Christine Crozat fait partie des artistes fil-rouge du nouveau parcours des collections. De salle en salle, ses sculptures, dessins et vidéos nous font voyager d’Arles au Japon et dialoguent avec les collections anciennes sur le thème de la mémoire, du corps, du fragment et de la vanité. C’est donc à une double rencontre que le musée vous convie celle de l’artiste, qui vous présentera son parcours, son processus de création et ses inspirations, et celle de ses œuvres, en particulier l’installation temporaire Se rencontrer, présentée pour la première fois au musée. .

Musée Réattu 10 Rue Du Grand Prieuré Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 37 58

English :

An encounter with Christine Crozat at the Musée Réattu.

German :

Ein Treffen mit Christine Crozat im Musée Réattu.

Italiano :

Incontro con Christine Crozat al Musée Réattu.

Espanol :

Encuentro con Christine Crozat en el Museo Réattu.

