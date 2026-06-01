Visite d’atelier d’artiste et exposition « L’art de sublimer les matières oubliées », Atelier d’artiste plasticien Nicolas Péché, Le coudray,, Etaux

Visite d’atelier d’artiste et exposition « L’art de sublimer les matières oubliées » 19 et 20 septembre Atelier d’artiste plasticien Nicolas Péché, Le coudray, Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans un monde saturé d’images, où tout semble glisser vers l’oubli, mon travail explore ce qui persiste lorsque la mémoire s’effrite.

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer; ces mots traversent ma démarche comme une ligne de force. Je travaille à partir de fragments délaissés, de matières abandonnées, de ce qui est déjà presque perdu. Ces rebuts deviennent des formes, des présences, des témoins silencieux d’un présent en bascule.

La matière est au cœur de ce processus. Elle porte les marques du temps, les tensions du monde, et devient un langage à part entière.

Plus de 90 œuvres aux techniques et supports variés, se déploieront dans un parcours sensible où chaque élément tente de retenir quelque chose du vivant.

Des visites commentées en ma présence permettront d’approcher ces œuvres au plus près, là où la trace devient expérience.

Ici, le patrimoine n’est pas figé, il vacille, se transforme et dans cette fragilité il continue de vivre.

Atelier d’artiste plasticien Nicolas Péché, Le coudray, 1835 route de la chapelle 74800 Eteaux Etaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 90 27 61 https://www.artmajeur.com/fr/account/nicolas-peche/artworks Mon atelier d’artiste peintre plasticien est mitoyen avec mon habitation avec une vue dégagée sur la vallée de l’Arve. Possibilité de stationner dans la voie privée qui dessert plusieurs maisons.

Dans un monde saturé d’images, où tout semble glisser vers l’oubli, mon travail explore ce qui persiste lorsque la mémoire s’effrite.

©nicolas péché