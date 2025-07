Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop Essentiel’Hop Boissia

Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop Essentiel’Hop Boissia jeudi 17 juillet 2025.

Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop

Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Clémentine et Pierre, cueillent des plantes sauvages, et cultivent des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique. Visite de l’exploitation du jeudi au vendredi de 15h à 19h.

Ils les distillent ensuite, en douceur, par entraînement à la vapeur d’eau, afin d’obtenir des huiles essentielles et des hydrolats authentiques 100% purs et naturels. Démonstrations publiques de distillation tous les jeudis. .

Essentiel’Hop 1 Quartier de Pietelle Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22 essentielhop@mailo.com

English : Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop

German : Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite d’atelier de distillation avec Essentiel’Hop Boissia a été mis à jour le 2025-07-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE