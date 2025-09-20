Visite d’ateliers d’artistes et de l’exposition Art Studio La Rochelle / Ateliers Barbas Joussaume La Rochelle

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite des ateliers Joussaume & Barbas

Rencontre avec les artistes et exposition d’œuvres récentes

Les peintres Joussaume et Barbas ouvrent les portes de leurs ateliers à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir leur univers de création, échanger avec eux sur leur démarche artistique et parcourir une exposition d’œuvres récentes présentée pour l’occasion.

Une immersion dans l’art contemporain en présence des artistes.

Art Studio La Rochelle / Ateliers Barbas Joussaume 8 rue Delayant, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 87 46 68 65 https://www.artstudiolarochelle.com https://www.instagram.com/artstudiolarochelle/ L'art Studio Maison d'Art la Rochelle est un lieu dédié à l'art où l'on peut voir des expositions temporaires, deux ateliers d'artistes et des estampes d'art. Parking de la place de verdun.

© Georges Joussaume