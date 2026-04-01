Augerville-la-Rivière

Visite d’Augerville-la-Rivière

Augerville-la-Rivière Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-20

Visite avec le mairie du village.

Le village d’Augerville-la-Rivière, situé dans la vallée verdoyante de l’Essonne, possède un riche patrimoine historique que vous découvrirez pendant la visite.

Vous traverserez l’histoire du château d’Augerville-la-Rivière où plusieurs rois de France séjournèrent et qui ruina la famille Cœur.

Vous écouterez la curieuse histoire du château du Mesnil dont le domaine était initialement l’orangerie du château.

Enfin, l’église Saint-Pierre Saint-Paul est pourvue d’un mobilier exceptionnel qui s’est enrichi au fil des siècles. 2 .

Augerville-la-Rivière 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Visit with the town hall of the village.

L’événement Visite d’Augerville-la-Rivière Augerville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND PITHIVERAIS