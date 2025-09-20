Visite d’Autricum Mairie de Chartres et Hôtel d’Agglomération de Chartres métropole Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez Autricum, l’Hôtel de Ville de Chartres, à travers une visite guidée riche en histoire et en architecture.

Explorez ses espaces emblématiques, admirez son architecture remarquable et plongez dans le passé de ce bâtiment majeur au cœur de la ville.

Mairie de Chartres et Hôtel d'Agglomération de Chartres métropole Place des Halles, 28000 Chartres Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 40 00 https://www.chartres.fr/

