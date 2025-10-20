Visite d’Azélie Grottes d’Azé Azé

Visite d’Azélie

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-30 15:45:00

2025-10-20

La petite chauve-souris Azélie sera votre guide dans la Grotte préhistorique pour vous faire découvrir à travers des démonstrations, des reconstitutions, des activités… l’histoire de cette grotte. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

