Visite de 2 logements réhabilités – Visite de la salle communale réhabilitée 17, rue Louis de Becourt Ceyssac

Visite de 2 logements réhabilités – Visite de la salle communale réhabilitée 17, rue Louis de Becourt Ceyssac vendredi 17 octobre 2025.

Visite de 2 logements réhabilités – Visite de la salle communale réhabilitée Vendredi 17 octobre, 14h30 17, rue Louis de Becourt Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:00:00

Fin : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:00:00

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture du 16 au 19 octobre 2025, le CAUE de la Haute-Loire en partenariat avec Fibois Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent de découvrir 3 projets situés sur le territoire altiligérien.

Ces visites seront guidées par les architectes, maîtres d’ouvrage et entreprises impliqués et l’architecte et directeur du CAUE de la Haute-Loire. Les places étant limitées, veillez à vous inscrire au plus vite.

17, rue Louis de Becourt 17, rue Louis de Becourt 43000 Ceyssac Ceyssac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture du 16 au 19 octobre 2025, le CAUE de la Haute-Loire en partenariat avec Fibois Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent de découvrir 3 projets sur …

©let’s go architectes