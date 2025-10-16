Visite de Air Liquide à Grand-Quevilly Journées de la culture du risque Le Grand-Quevilly

Visite de Air Liquide à Grand-Quevilly Journées de la culture du risque

4 Avenue Philippe Lebon Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

2025-10-16 17:30:00

2025-10-16 19:00:00

Dans le cadre des Journées de la Culture du Risque, l’association UPSIDE vous propose de découvrir un site industriel Air Liquide.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec environ 66 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. .

4 Avenue Philippe Lebon Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

