Visite de Beissier – La Chapelle-la-Reine BESSIER La Chapelle-la-Reine

Visite de Beissier – La Chapelle-la-Reine Mercredi 19 novembre, 10h00 BESSIER Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Explorez l’univers des matériaux de construction avec Beissier à La Chapelle-la-Reine !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Beissier, implantée à La Chapelle-la-Reine, ouvre les portes de son site de production. Spécialiste des enduits et produits de préparation des supports, l’entreprise fournit des solutions essentielles pour le secteur du bâtiment et de la rénovation, en alliant performance technique et respect de l’environnement.

Une immersion enrichissante qui met en lumière l’importance des matériaux dans notre quotidien et les perspectives offertes par l’industrie de la construction.

BESSIER 77760 LA CHAPELLE LA REINE La Chapelle-la-Reine 77760 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez les coulisses de la fabrication d’enduits pour le bâtiment. Une immersion dans l’industrie des matériaux de construction, entre innovation et savoir-faire. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE