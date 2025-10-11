Visite de Biarritz par le musée historique Le Biarritz religieux Rue Broquedis Biarritz

Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar.

Station balnéaire prisée, Biarritz est aussi un carrefour de cultures et de spiritualités.

Entre histoire impériale et patrimoine sacré, découvrez deux édifices emblématiques

L’Église Orthodoxe, coiffée de coupoles byzantines, témoin de la colonie russe installée dès le Second Empire.

La Chapelle Impériale, joyau hispano-mauresque dédié à la Vierge.

Ancrées dans la vie locale, ces églises racontent un héritage religieux et culturel qui façonne l’identité de Biarritz. .

