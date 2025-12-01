Visite de Blangy-le-Château avec dégustation de cidre chaud Place de la Poste Blangy-le-Château

Visite de Blangy-le-Château avec dégustation de cidre chaud

Place de la Poste Chemin des fontaines Blangy-le-Château Calvados

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Découvrez l’histoire de Pont-l’Évêque à la lueur des décoration de Noël

Ce village, labellisé Les Plus Beaux Villages de France , séduit par

Le bourg pittoresque, niché dans la vallée, habrite de nombreuses maisons à pans de bois colorées datant des 16e et 18e siècles.

Son Patrimoine possède des vestiges d’un donjon carré datant du 11e siècle, et un manoir partiellement inscrit aux Monuments Historiques.

En fin de visite nous partagerons un moment ensemble autour d’une dégustation de cidre chaud.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Place de la Poste Chemin des fontaines Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Visite de Blangy-le-Château avec dégustation de cidre chaud

Discover the history of Pont-l’Évêque by the light of Christmas decorations

German : Visite de Blangy-le-Château avec dégustation de cidre chaud

Entdecken Sie die Geschichte von Pont-l’Évêque im Schein der Weihnachtsdekoration

Italiano :

Scoprire la storia di Pont-l’Évêque alla luce delle decorazioni natalizie

Espanol :

Descubra la historia de Pont-l’Évêque a la luz de los adornos navideños

