Visite de Brioche Pasquier – Le Châtelet-en-Brie Brioche Pasquier Les Écrennes

Visite de Brioche Pasquier – Le Châtelet-en-Brie Lundi 17 novembre, 14h00 Brioche Pasquier Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Entrez dans les coulisses de Brioche Pasquier au Châtelet-en-Brie !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, le site Brioche Pasquier du Châtelet-en-Brie ouvre ses portes aux jeunes pour une expérience gourmande et pédagogique. L’entreprise, pionnière dans le secteur de la viennoiserie industrielle, perpétue un savoir-faire artisanal tout en s’appuyant sur des procédés industriels modernes pour garantir la qualité et la sécurité de ses produits.

Une immersion passionnante dans un site qui illustre comment l’industrie agroalimentaire française allie authenticité, innovation et excellence.

Brioche Pasquier 77820 Le Châtelet en Brie Les Écrennes 77820 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez les secrets de fabrication des brioches et viennoiseries Pasquier. Une immersion dans l’agroalimentaire où tradition boulangère et innovation industrielle se rencontrent. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE