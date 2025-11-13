Visite de BRIOCHES PASQUIER à Charancieux Route des Eplagnes 38490 Charancieu Charancieu

Visite de BRIOCHES PASQUIER à Charancieux Jeudi 13 novembre, 09h00 Route des Eplagnes 38490 Charancieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Les élèves du Collège de Vinay visitent l’entreprise PASQUIER, qui propose des recettes respectueuses des traditions boulangère et pâtissière.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

Route des Eplagnes 38490 Charancieu Route des Eplagnes 38490 Charancieu Charancieu 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM