Visite de Buchy Buchy

Visite de Buchy

379 Route de Forges Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:00:00

2026-03-14

Connaissez-vous Buchy, cette bourgade commerçante située à la croisée des chemins ?

Guidés par Duncan de l’Office de tourisme, partez à la découverte de ses halles séculaires, de son histoire de l’eau et ses autres secrets.

Rendez-vous sur le parking du collège de Buchy le 14 mars à 10h.

Durée de la visite environ 1h. .

379 Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 19 90 contact@normandie-caux-vexin.com

