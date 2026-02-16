Visite de Buchy Buchy
Visite de Buchy
379 Route de Forges Buchy Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:00:00
2026-03-14
Connaissez-vous Buchy, cette bourgade commerçante située à la croisée des chemins ?
Guidés par Duncan de l’Office de tourisme, partez à la découverte de ses halles séculaires, de son histoire de l’eau et ses autres secrets.
Rendez-vous sur le parking du collège de Buchy le 14 mars à 10h.
Durée de la visite environ 1h. .
379 Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 19 90 contact@normandie-caux-vexin.com
