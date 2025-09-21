Visite de cabine et découverte du 35 mm Cinéma Chantecler Ugine

Visite de cabine et découverte du 35 mm Dimanche 21 septembre, 11h00 Cinéma Chantecler Savoie

10 places disponibles par visite.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:15:00

Entrez dans les coulisses du cinéma : visite de la cabine de projection suivi de la démonstration d’une projection en 35 mm.

Deux visites sont proposées : 11h et 11h45

Cinéma Chantecler 45 place Montmain 73400 Ugine Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479375877 https://www.amis-du-cinema.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 37 58 77 »}] Cinéma géré par l’Association Les Amis du Cinéma.

© Les Amis du Cinéma