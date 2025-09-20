Visite de cabines de conduite Gare de Chartres Chartres

Visite de cabines de conduite Gare de Chartres Chartres samedi 20 septembre 2025.

Visite de cabines de conduite Samedi 20 septembre, 09h30, 13h30 Gare de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Entrez dans les coulisses de la conduite ferroviaire !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez vivre une expérience unique en découvrant une cabine de conduite de train en gare de Chartres.

Nos conducteurs de la ligne Paris–Chartres vous accueillent et vous ouvrent les portes de leur univers. Passionnés et disponibles, ils vous feront découvrir le fonctionnement d’une cabine, partageront les secrets de leur quotidien et répondront à toutes vos questions sur leur métier.

Une occasion rare de monter à bord, de comprendre, et pourquoi pas, de susciter des vocations !

Petits et grands, venez nombreux !

Gare de Chartres 8 place Pierre-Sémard 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.sncf.com/fr La première gare de Chartres a été créée en 1849. Le bâtiment a été construit sur un modèle de gare de première catégorie, assez grande, avec un corps de bâtiment principal et deux pavillons latéraux. La gare a été remaniée cinq fois à partir de 1870.

L’édifice actuel, datant de 1933, a été commandé par Raoul Dautry, le directeur général de l’administration des chemins de fer de l’État, à l’architecte Henri Pacon. Ce dernier détruit une partie des bâtiments en gardant la structure des murs porteurs d’origine. Il élargit la gare sur la place et élève le bâtiment principal, dans un style Art déco finissant.

Au milieu des années 1980, des réaménagements ont été réalisés à l’intérieur avec le plafond « Star Trekien » en résille. Cette opération a cassé la volumétrie initiale voulue par Henri Pacon. Depuis trente ans, le bâtiment n’a quasiment pas subi de modifications.

En 2018, le nouveau hall de gare a été inauguré.

Entrez dans les coulisses de la conduite ferroviaire !

SNCFV_Traction ORLEANS_©Aurore baron