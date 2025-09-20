VISITE DE CASERNE DES POMPIERS TOURCOING CASERNE DES POMPIERS TOURCOING Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les pompiers quittent en 1989 la caserne construite près de l’hôtel de ville en 1893. Ils investissent un nouveau centre de secours sur le boulevard industriel. En 2022, le graffeur tourquennois Sabartdeco réalise une fresque en hommage aux sapeurs-pompiers et en mémoire de la caserne.

Visite commentée samedi à 10h et 11h – 1h

Réservation Direction du Rayonnement Culturel – 03 59 63 43 53

CASERNE DES POMPIERS TOURCOING 280 chaussée Marcelin Berthelot 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}]

©voixdunord