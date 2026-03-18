Visite de cave au Domaine Hubert KRICK

93 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-28 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir notre domaine et notre savoir-faire ! Visite de cave suivie d’une dégustation.

le Domaine Krick compte parmi les grands noms alsaciens, son histoire est récente. C’est en moins de 70 ans que cette exploitation a su, grâce aux intuitions visionnaires de son dirigeant, se développer de façon fulgurante afin de rejoindre le peloton de tête alsacien.

L’amour et la passion du vin s’est admirablement transmis de génération en génération au sein de la famille KRICK. C’est aujourd’hui la troisième génération qui tient les rênes du domaine;

Partez à la découverte de la cuverie , des caves et laissez vous surprendre par une dégustation au caveau.

Visites uniquement en français, accessibles à tous, gratuites et sans réservation. .

93 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01 contact@vins-krick.fr

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English :

Come and discover our estate and our know-how! Cellar visit followed by a tasting.

L’événement Visite de cave au Domaine Hubert KRICK Wintzenheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Colmar