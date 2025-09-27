[Visite de cave] Domaine Saget La Perriere Verdigny

[Visite de cave] Domaine Saget La Perriere

Route de la Perrière Verdigny Cher

À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, le Domaine de La Perrière a le plaisir de proposer une formule de visite exclusive le samedi 27 septembre.

Au programme

Visite guidée dans le vignoble et parcours immersif dans la grotte

Dégustation incluse en fin de visite

Durée 30 minutes Tarif 15€ / personne

Horaires

En français 14h30 et 16h30

En anglais 15h00 et 17h00 15 .

Route de la Perrière Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 16 93

English :

Come and discover the Domaine la Perrière during this winegrower’s day!

A legendary site in Sancerre, the domaine has earned its reputation not only for the quality of its wines, but also for its magical, timeless setting, where 40,000 people are enchanted every year

Tasting, welcome

German :

Entdecken Sie an diesem Winzertag das Weingut La Perrière!

Als legendärer Ort in Sancerre hat das Weingut seinen Ruf nicht nur durch die Qualität seiner Weine erworben, sondern auch durch einen magischen und zeitlosen Ort, an dem sich jedes Jahr 40.000 Menschen verzaubern lassen

Weinprobe, Empfang

Italiano :

Venite a scoprire il Domaine la Perrière durante questa giornata del viticoltore!

Sito leggendario di Sancerre, la tenuta si è guadagnata la sua reputazione non solo per la qualità dei suoi vini, ma anche per il suo ambiente magico e senza tempo, dove 40.000 persone rimangono incantate ogni anno

D

Espanol :

¡Venga a descubrir el Domaine la Perrière durante esta jornada vitivinícola!

Sitio legendario de Sancerre, la finca se ha ganado su reputación no sólo por la calidad de sus vinos, sino también por su entorno mágico y atemporal, donde 40.000 personas quedan encantadas cada año

Degustación, bienveni

