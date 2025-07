VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION Cazouls-lès-Béziers

VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06

Découvrez nos secrets de vinifications animés par les gouzous de Jace, street artiste international.

Cette visite vous transportera dans notre histoire et vous fera découvrir le fruit du travail de l’union vigneronne. En toute intimité, découvrez même les coulisses de notre atelier Prestige où sont vinifiées de manière confidentielle nos plus grandes cuvées.

Pour conclure cette belle visite d’une heure trente, nous vous proposerons la dégustation de nos 3 meilleures cuvées avec planches de charcuteries à partager !

Et bien sûr, un jus de raisin pour les enfants.

12€/pers 5€ pour les enfants (déconseillé aux 6 ans)

Réservation de visites privées possible (minimum 8 personnes) par téléphone au 04 67 93 89 21 .

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 37 00 31

English :

This tour will transport you into our history and show you the fruits of the labor of the winegrowing union. Enjoy an intimate behind-the-scenes look at our Prestige workshop, where our greatest vintages are made in the strictest confidence.

German :

Dieser Besuch wird Sie in unsere Geschichte entführen und Ihnen die Früchte der Arbeit der Winzervereinigung zeigen. In aller Intimität können Sie sogar hinter die Kulissen unseres Ateliers Prestige blicken, wo unsere größten Cuvées vertraulich vinifiziert werden.

Italiano :

Questo tour vi trasporterà nella nostra storia e vi mostrerà i frutti del lavoro dei viticoltori. Potrete anche andare dietro le quinte del nostro laboratorio Prestige, dove le nostre migliori annate vengono prodotte con la massima riservatezza.

Espanol :

Esta visita le transportará a nuestra historia y le mostrará los frutos del trabajo de los viticultores. Incluso podrá descubrir los entresijos de nuestro taller Prestige, donde se elaboran nuestras mejores añadas con la más estricta confidencialidad.

