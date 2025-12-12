VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27 2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28

Partez à la découverte du savoir faire vinicole, de l’arrivée du raisin, jusqu’au chai à barriques

Découvrez toutes les étapes de fabrication du vin à travers un parsemé des Gouzous de l’artiste Jace, ces petits bonhommes jaunes illustrent à merveille chaque étape de la vinification … attention certains sont cachés, saurez vous les trouver ?

Offrez-vous une expérience œnologique unique

Découvrez les coulisses de la fabrication du vin, au sein d’une des plus grandes caves coopératives de France

Pionnière dans divers domaines, notre cave offre une visite riche et ludique

Laissez-vous guider par les explications chaleureuses de votre guide et par nos petits Gouzous parsemés tout au long du parcours de visite, illustrant avec humour toutes les étapes de vinification.

Pour clôturer la matinée en beauté, profitez d’une dégustation de nos meilleures cuvées accompagnées de charcuteries à consommer sans modération !

après avoir découvert tous les Gouzous de notre cave, ils pourront en dessiner un à leur tour, tout en dégustant du jus de raisin (ou un autre fruit au choix). .

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 comptoircazouls@vpe.fr

English :

Discover the art of winemaking, from the arrival of the grapes to the barrel cellar

Discover all the stages in the wine-making process through a series of Gouzous by artist Jace. These little yellow men illustrate every stage in the winemaking process … be careful, some are hidden, can you find them?

L’événement VISITE DE CAVE ET DÉGUSTATION Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT LA DOMITIENNE