Visite de cave et dîner aux chandelles Domaine Greiner-Schleret Mittelwihr

Visite de cave et dîner aux chandelles Domaine Greiner-Schleret

22 rue de Riquewihr Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Offrez à votre Schantzala une soirée inoubliable visite de cave, dîner aux chandelles et blind test musical. Une expérience gourmande et romantique, parfaite pour célébrer votre amour !

Offrez à votre Schantzala (trésor en alsacien = chéri.e) un moment romantique et gourmand pour fêter votre Amour. Commencez votre soirée par une visite de cave commentée par Delphine et Jacques, les vignerons qui vous transmettront leur Amour de la Terre, de la Vigne et du Vin. Poursuivez avec un repas aux chandelles préparé par Amour par le traiteur du village. Chaque plat sera accompagné par un vin produit avec Amour par Jacques, le terre à terre. La soirée s’achèvera par un Blind test Amour animé par Delphine, la rêveuse, à la guitare. Le couple vainqueur s’en ira avec une bouteille de vin élaboré amoureusement par notre couple de vigneron.

Visite de cave

Pour comprendre le travail du vigneron, quoi de mieux que de visiter sa cave ? De la récolte à la mise en carton, le travail dans l’ombre n’aura plus de secret pour vous. Vous découvrirez ainsi, en traversant différents bâtiments le matériel utilisé et le laboratoire du vigneron qui endosse des missions de mécanicien, d’œnologue, de caviste, de manutentionnaire et de bien d’autres métiers et des fois en une seule journée !

Le dîner aux chandelles

C’est avec la complicité d’Eric Deiber, le traiteur du village, que nous vous proposons le menu de la st Valentin qui s’accordera parfaitement avec nos 5 Gewurztraminer.

Le blind test

Delphine avec sa guitare clôturera la soirée en vous proposant un quizz musical. Elle jouera des chansons d’amour à la guitare, à vous de trouver leur titre. Le couple vainqueur se verra offrir une bouteille d’Epice&Love (lien vers la page Epice&Love), un gewurztraminer de macération qui symbolise l’arrivée de Delphine au domaine. Tout une histoire d’Amour.

Infos et réservations

Réservation obligatoire par téléphone, par mail ou via notre site internet .

22 rue de Riquewihr Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 92 67 vins@greiner-schleret.fr

English :

Treat your Schantzala to an unforgettable evening: cellar tour, candlelit dinner and musical blind test. A gourmet and romantic experience, perfect for celebrating your love!

