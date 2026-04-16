Cazouls-lès-Béziers

VISITE DE CAVE GOURMANDE EN PARTENARIAT AVEC PIERRE AUGÉ

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez les coulisses de la fabrication du vin… de la plus gourmande des façons !

À chaque étape de la vinification, savourez un accord mets & vins imaginé avec des mignardises signées le chef Pierre Augé de la Maison Petit Pierre.

Profitez de cette expérience unique pour découvrir notre savoir faire vin

Découvrez les coulisses de la fabrication du vin… de la plus gourmande des façons !

À chaque étape de la vinification, savourez un accord mets & vins imaginé avec des mignardises signées le chef Pierre Augé de la Maison Petit Pierre.

Profitez de cette expérience unique pour découvrir notre savoir faire vinicole local tout en émerveillant vos papilles avec de savoureux accords gastronomiques ! .

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 contact@vpe.fr

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English : VISITE DE CAVE GOURMANDE EN PARTENARIAT AVEC PIERRE AUGÉ

Take a behind-the-scenes look at how wine is made? in the most gourmet of ways!

At each stage of the winemaking process, savor a food & wine pairing imagined with mignardises designed by Maison Petit Pierre chef Pierre Augé.

Take advantage of this unique experience to discover our wine-making expertise

L’événement VISITE DE CAVE GOURMANDE EN PARTENARIAT AVEC PIERRE AUGÉ Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT LA DOMITIENNE