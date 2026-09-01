Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine Place de la Poste Chabeuil

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Poste · Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine

Place de la Poste 2 Place du Général de Gaulle Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 09:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La visite se fera en partenariat avec la mairie, représentée par la conseillère municipale déléguée du patrimoine Mme Mérit Thérèse.

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Place de la Poste 2 Place du Général de Gaulle Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70 chantgour@gmail.com

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English :

The tour will be organized in partnership with City Hall, represented by Ms. Mérite Thérèse, the city councilor in charge of cultural heritage.

L’événement Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme