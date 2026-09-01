Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine Place de la Poste Chabeuil
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Poste · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine
Place de la Poste 2 Place du Général de Gaulle Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 09:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La visite se fera en partenariat avec la mairie, représentée par la conseillère municipale déléguée du patrimoine Mme Mérit Thérèse.
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Place de la Poste 2 Place du Général de Gaulle Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70 chantgour@gmail.com
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English :
The tour will be organized in partnership with City Hall, represented by Ms. Mérite Thérèse, the city councilor in charge of cultural heritage.
L’événement Visite de Chabeuil – Journée Européennes du Patrimoine Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme
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