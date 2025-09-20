Visite de chalets flottants sur un étang Étang de la Galiotte Carrières-sous-Poissy

Visite de chalets flottants sur un étang 20 et 21 septembre Étang de la Galiotte Yvelines

Les talons aiguille ne sont pas recommandés. Sinon, venez comme vous êtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une dizaine de cabanes seront ouverts à la visite du public. L’occasion de découvrir un habitat vernaculaire inventif et écologique. L’occasion aussi d’observer les nombreux oiseaux qui trouvent refuge autour de l’étang de la Galiotte. Vous pourrez également faire une ballade d’une heure autour de cet étang avec des points de vue remarquables.

Étang de la Galiotte Chemin de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 06 74 98 63 40 https://galiotte.net Les chalets flottants de l’Étang de la Galiotte sont patrimoine unique des Yvelines, en plein cœur du Parc Naturel Sensible du Peuple de l’herbe. Ces maisons flottantes traditionnelles sont originellement des cabanes de pêcheurs présentes depuis les années 60. Parking à proximité.

RER A et J, station Poissy à 15 minutes

Noël Bouttier