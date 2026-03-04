Visite de Champignol-lez-Mondeville

Eglise Champignol-lez-Mondeville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-20

Découvrez lors d’une visite commentée, l’histoire singulière de Champignol-lez-Mondeville avec celles des comtes de Champagne et de l’abbaye de Clairvaux jusqu’à son inscription sur la liste du patrimoine mondial au titre des paysages culturels de l’ensemble Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Cette présentation vous dévoilera la chapelle du XIIe siècle, la tour-prison médiévale, l’église et l’histoire des vins de Champagne.

Gratuit.

Rendez-vous devant l’église à 14h30. .

Eglise Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 42 11

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English :

L’événement Visite de Champignol-lez-Mondeville Champignol-lez-Mondeville a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne