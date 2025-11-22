Visite de chantier avec le CAUE 72 Ancienne Auberge de la Fontaine Le Mans

Visite de chantier avec le CAUE 72

Ancienne Auberge de la Fontaine 5 rue du chêne vert Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

En présence de Léo Cany, architecte du patrimoine, et de Guillaume Renard, maçon, découvrez l’utilisation de la terre dans la restauration du torchis des façades à pan de bois sur le chantier de l’ancienne Auberge de la Fontaine (clos-couvert inscrit aux Monuments historiques).

Sur réservation lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40

Lieu de rdv précisé à l’inscription .

Ancienne Auberge de la Fontaine 5 rue du chêne vert Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

L’événement Visite de chantier avec le CAUE 72 Le Mans a été mis à jour le 2025-10-17 par CDT72