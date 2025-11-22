Visite de chantier avec le CAUE 72 Ancienne Auberge de la Fontaine Le Mans
Visite de chantier avec le CAUE 72
Ancienne Auberge de la Fontaine 5 rue du chêne vert Le Mans Sarthe
2025-11-22 14:30:00
En présence de Léo Cany, architecte du patrimoine, et de Guillaume Renard, maçon, découvrez l’utilisation de la terre dans la restauration du torchis des façades à pan de bois sur le chantier de l’ancienne Auberge de la Fontaine (clos-couvert inscrit aux Monuments historiques).
Sur réservation lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40
Lieu de rdv précisé à l’inscription .
Ancienne Auberge de la Fontaine 5 rue du chêne vert Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
