Visite de chantier Cinéparadis Cinéparadis Rambouillet Rambouillet

Visite de chantier Cinéparadis Dimanche 19 octobre, 14h30, 15h00, 15h45, 16h15 Cinéparadis Rambouillet Yvelines

Places limitées. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:30 – 2025-10-19T15:00

Fin : 2025-10-19T16:15 – 2025-10-19T16:45

En lieu et place de l’ancien Vox, en plein cœur de ville, le futur cinéma de Rambouillet ouvrira au printemps 2026. Il sera doté de 5 salles d’une capacité total d’environ 600 fauteuils, dont les dernières technologies proposées permettront un confort de projection optimale. Côté programmation, le cinéma proposera des films généralistes tout public mais également art et essai – en français et en version originale pour les productions étrangères -, des séances pour les scolaires, des soirées-débats et des ateliers. Une salle d’animation donnant sur la cour intérieure a été imaginée pour les ateliers et pour des temps conviviaux. En attendant de bénéficier de ce lieu culturel rambolitain, découvrez en avant-première le chantier en présence de sa directrice, Judith Reynaud.

Cinéparadis Rambouillet 26 rue d’Angiviller 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/https-www-rambouillet-fr-loisirs-associations-culture-le-palais-du-roi-de-rome-expositions-temporaires-et-permanentes »}]

Visite du chantier de Cinéparadis

© Judith Reynaud