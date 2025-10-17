Visite de chantier d’un bâtiment public construit avec des bois communaux et de la paille Visite de chantier d’un bâtiment public construit avec des bois communaux et de la paille Coincy

accès gratuit pour tout public

Comment construire aujourd’hui avec des arbres issus des forêts communales ? Des réponses vous seront apportés avec la visite du chantier du club house et des vestiaires du stade de foot de Coincy-l’Abbaye, Aisne. La commune forestière de Coincy-l’Abbaye souhaitait utiliser ses propres ressources. Le bâtiment conçu par VIVARCHI met en oeuvre des fermes en chêne, des ossatures en peuplier et des bardages en aulne. Isolation en bottes de paille et couverture solaire.

La visite est proposée le vendredi 17 octobre de 10h à 12h.

Visite de chantier d'un bâtiment public construit avec des bois communaux et de la paille 02210 Coincy-l'Abbaye Coincy 02210 Aisne Hauts-de-France 0682397359 http://www.vivarchi.fr chantier d'un club house et vestiaires sur le stade de foot, architecture contemporaine construite avec les ressources locales, les bois de la commune et la paille parking de la salle communale à proximité. Visite ouverte à tous les publics.

©vivarchi