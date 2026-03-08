Visite de chantier Éco-rénovation

RDV au 5 allée du Parc Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez découvrir une rénovation écologique et performante d’une maison 1950. Au programme bioclimatisme, VMC Double Flux, enduits Chaux-chanvre, isolation intérieure Laine de Bois, isolation extérieure fibre de bois…

.

RDV au 5 allée du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the ecological, high-performance renovation of a 1950s house. On the program: bioclimatism, VMC Double Flux, Chaux-chanvre rendering, Laine de Bois interior insulation, wood fiber exterior insulation?

L’événement Visite de chantier Éco-rénovation Royan a été mis à jour le 2026-03-06 par Mairie de Royan