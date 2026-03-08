Visite de chantier Éco-rénovation Royan
Visite de chantier Éco-rénovation Royan vendredi 24 avril 2026.
Visite de chantier Éco-rénovation
RDV au 5 allée du Parc Royan Charente-Maritime


Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez découvrir une rénovation écologique et performante d’une maison 1950. Au programme bioclimatisme, VMC Double Flux, enduits Chaux-chanvre, isolation intérieure Laine de Bois, isolation extérieure fibre de bois…
RDV au 5 allée du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
Come and discover the ecological, high-performance renovation of a 1950s house. On the program: bioclimatism, VMC Double Flux, Chaux-chanvre rendering, Laine de Bois interior insulation, wood fiber exterior insulation?
L’événement Visite de chantier Éco-rénovation Royan a été mis à jour le 2026-03-06 par Mairie de Royan