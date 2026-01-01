Visite de chantier naval Chantier naval à Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves

Visite de chantier naval

Chantier naval à Plestin-les-Grèves

2026-01-24

2026-05-16

2026-01-24 2026-02-07 2026-02-21 2026-03-07 2026-03-21 2026-04-04 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30

Plongez au cœur de la construction d’un voilier et découvrez un savoir-faire maritime artisanal à travers la visite du chantier Bord A Bord à Plestin-les-Grèves.

Cette visite guidée permet de suivre, étape par étape, la naissance d’un bateau de la conception aux premières mises à l’eau. Les visiteurs découvrent les différentes phases de construction, les matériaux utilisés, les choix techniques, ainsi que les métiers liés au monde du nautisme.

Accessible à tous, la visite est adaptée au public accueilli. Elle se veut à la fois pédagogique, vivante et interactive, avec des temps d’échange et de questions.

La visite du chantier Bord à Bord est une immersion concrète dans l’univers maritime, mêlant culture, technique et passion de la mer.

Visites limitées à 20 places, sur inscription. .

